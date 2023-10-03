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Закон, порядок, государство

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Сделать дорогу и разобраться с управляющей компанией попросили жители Уссурийска главу

Сделать дорогу и разобраться с управляющей компанией попросили жители Уссурийска главу

Глава Уссурийского городского округа провел прием граждан по личным вопросам. Жители города обратились к Евгению Коржу за помощью в решении различных вопросов, большинство из которых касалось проблем ЖКХ, аварийного жилья, дорог и деятельности управляющих компаний, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.

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