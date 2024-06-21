Больше сотни украинских БПЛА перехватили средства ПВО над южными регионами России

В ночь на 21 июня российская сторона отразила массированную атаку вражеских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 70 дронов сбили над Крымом и акваторией Черного моря, 43 БПЛА поразили в небе Краснодарского края, и один беспилотник – в Волгоградской области.