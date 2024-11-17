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Петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник

В понедельник,18 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города о неблагоприятных погодных условиях.

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