Петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник

В понедельник,18 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города о неблагоприятных погодных условиях.
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