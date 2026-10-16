Композиция «Звезды становятся ближе», созданная к 30-летию МУЗ-ТВ, установила рекорд по количеству исполнителей, участвовавших в записи одного трека.
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