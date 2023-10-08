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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области отметили 75-летие РВВДКУ имени Маргелова

В Рязанской области отметили 75-летие РВВДКУ имени Маргелова

Митинг прошёл на территории 137 гвардейского парашютно-десантного. В нём приняли участие командир 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии, герой России Владимир Селиверстов, командование полка, представители региональной власти, почётные гости и ветераны.

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