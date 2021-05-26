На все случаи жизни: 14 лайфхаков, которые вас выручат

Если в чем и есть польза интернета, то это в связи миллионов людей и их взаимопомощи. Здесь мы первым делом ищем советы по покупкам, личным отношениям и даже лечению (хотя мы призываем по вопросам здоровья обращаться все же к профессионалам).
Если в чем и есть польза интернета, то это в связи миллионов людей и их взаимопомощи. Здесь мы первым делом ищем советы по покупкам, личным отношениям и даже лечению (хотя мы призываем по вопросам здоровья обращаться все же к профессионалам).
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