Смейся до слёз

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На все случаи жизни: 14 лайфхаков, которые вас выручат

На все случаи жизни: 14 лайфхаков, которые вас выручат

Если в чем и есть польза интернета, то это в связи миллионов людей и их взаимопомощи. Здесь мы первым делом ищем советы по покупкам, личным отношениям и даже лечению (хотя мы призываем по вопросам здоровья обращаться все же к профессионалам).

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