Два мирных жителя погибли и ещё девять пострадали в ДНР за прошедшие сутки из-за атак украинских беспилотников.
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