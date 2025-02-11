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Новак заявил, что власти проработают предложение о полном запрете экспорта бензина на месяц

Новак заявил, что власти проработают предложение о полном запрете экспорта бензина на месяц

Правительство России и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы, касающееся полного запрета на месяц экспорта бензина из России, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

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