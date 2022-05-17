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Леброн Джеймс: «Не могу назвать одного лучшего из оставшихся в плей-офф. Стеф, Лука, Джимми, Тейтум, Клэй»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время переписки с болельщиками в твиттере ответил на вопрос о том, кого из до сих пор участвующих в плей-офф-2022 игроков можно назвать лучшим.

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