Кургинян: В США новый глава минздрава. Что запоют сторонники ковидобесия?

Во время пандемии COVID-19 все, что что говорил Роберт Кеннеди — младший о вакцинах против коронавируса называлось маргинальным, а теперь он утвержден на пост главы минздрава и социальных служб США, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 15 февраля в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.
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