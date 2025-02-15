Кургинян: В США новый глава минздрава. Что запоют сторонники ковидобесия?

Во время пандемии COVID-19 все, что что говорил Роберт Кеннеди — младший о вакцинах против коронавируса называлось маргинальным, а теперь он утвержден на пост главы минздрава и социальных служб США, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 15 февраля в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.