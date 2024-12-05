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Российский суд арестовал шесть человек по обвинению в пособничестве РДК

Российский суд арестовал шесть человек по обвинению в пособничестве РДК

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал шестерых человек по обвинению в пособничестве «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и призывах к терроризму.

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