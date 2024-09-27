Эксперт согласился с опасностью поздравительных открыток в мессенджерах

Поздравительные открытки, как правило, поступают от знакомого жертве человека. Они привлекают внимание, позволяют повысить уровень доверия к сообщению и завуалировать вредоносное содержимое, например ссылку на фишинговый сайт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии