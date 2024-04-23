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Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

В связи с заявлением ВЦИОМ об улучшении отношения россиян к мигрантам хочется напомнить о тех мерах по "повышению социальной толерантности в отношении трудящихся-мигрантов и снижению проявлений ксенофобии в принимающих странах", которые производились в России по приказу Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Кто ? Либерасты, конечно. Недобитые ...
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13 час.
Samarium
Кто же персонально из руководства ( назовите фамилии) действует по указке &quot; Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО &quot; ...??? Страна ведь обязана знать этих достойных людей....
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12 час.
Natalia Ivanova
Даже комментировать и то отвратительно. Уберите на хрен всех мигрантов с их приплодами и тех, кто получил гражданство ха последние 30 лет поганой метлой гнать из России. Только &quot;нашей&quot; власти глубоко наплевать на . Они барыжат на мигрантах и клубы бойцовские мигрантские множат. Легко догадаться для чего.
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10 час.

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