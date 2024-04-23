Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

Кто же персонально из руководства ( назовите фамилии) действует по указке " Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО " ...??? Страна ведь обязана знать этих достойных людей....

Natalia Ivanova

Даже комментировать и то отвратительно. Уберите на хрен всех мигрантов с их приплодами и тех, кто получил гражданство ха последние 30 лет поганой метлой гнать из России. Только "нашей" власти глубоко наплевать на . Они барыжат на мигрантах и клубы бойцовские мигрантские множат. Легко догадаться для чего.