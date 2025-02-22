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Три года СВО: Каменный цветок вот-вот выйдет

Три года СВО: Каменный цветок вот-вот выйдет

Двадцатого февраля ко мне на Поварскую улицу съехалось всё ядро российской государственности, все значимые люди - лично сам Президент, Председатель Верховного Суда Ирина Подносова как принимающая сторона, и гости: Председатель Конституционного Суда, Генпрокурор, Министр внутренних дел, другие очень важные персоны.

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