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В Калининградской области глава администрации муниципального образования предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей нарушение прав, в том числе детей-сирот

В Калининградской области глава администрации муниципального образования предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей нарушение прав, в том числе детей-сирот

Следственными органами СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации муниципального образования «Багратионовский городской округ» Максима Азова.

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