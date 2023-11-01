Сенатор Круз заявил о самом высоком риске терактов в США с 11 сентября

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что риск террористических атак в Соединенных Штатах является самым высоким со времен 11 сентября 2001 года из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС.
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