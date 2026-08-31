Пассажиры устроили рок-репетицию прямо в такси

Двое парней сели в такси и вежливо спросили, можно ли включить свою колонку. Если бы водитель заранее знал, что поездка превратится в импровизированную репетицию тяжёлого рока с мощным вокальным разогревом, возможно, он бы ещё раз подумал над своим ответом.
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