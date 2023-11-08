Госдеп: США рассчитывают «задушить» проект «Арктик СПГ 2»

РИАМО - 9 ноя. Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения реализации российского проекта «Арктик СПГ 2», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатта.
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