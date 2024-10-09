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Цинизм и наглость: Главврач сколотила миллиард, а обычные медики были обмануты

Цинизм и наглость: Главврач сколотила миллиард, а обычные медики были обмануты

Коллаж Царьграда Главврач сколотил миллиард, а обычные медики были обмануты. История про украденные деньги и "мёртвые души" в одной из городских больниц Петербурга – это яркий пример цинизма и наглости, считает собеседник Царьграда Андрей Коновал.

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