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Победительница конкурса «Мисс Австрия — 2024» Лючия Шишич умерла в 22 года

Победительница конкурса «Мисс Австрия — 2024» Лючия Шишич умерла в 22 года

Скончалась победительница конкурса красоты «Мисс Австрия — 2024» Лючия Шишич. Ей было 22 года. Об этом написала австрийская газета Kronen Zeitung.

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