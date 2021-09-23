Спички - не игрушка

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Аналитик назвал основные риски для российских банков

Аналитик назвал основные риски для российских банков

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Основными рисками для российских банков являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности.

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