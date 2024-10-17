Суд обязал "Инвестстрой" и экс-директора "УКС" выплатить 12 миллионов рублей за некачественное строительство спортивного комплекса "Метеор"

Советский районный суд Новосибирска постановил взыскать солидарно с ООО "ИнвестСтрой" и экс-директора Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области "УКС" 12,3 млн рублей в качестве компенсации имущественного ущерба, причиненного при строительстве спортивного комплекса "Метеор" в рабочем поселке Сузун.
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