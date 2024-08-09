Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза

Изображение сгенерировано ИИ© Сгенерировано ИИВчера 2,8K прочитали Сергей Савчук Последние сутки взгляды всей страны прикованы к южному краю Курской области, куда вторглась, по сообщениям нашего Министерства обороны, крупная группировка украинских войск при поддержке бронетехники.
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