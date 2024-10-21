С 1 ноября вырастут цены на бензин

С начала октября розничные цены на бензин и дизельное топливо в России начали заметно расти. Основными причинами этого стали снижение предложения из-за профилактических ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также сезонное увеличение спроса на дизель в южных регионах, где идет уборка урожая, пишет LIFE.
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