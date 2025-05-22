Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2: стратегический визит в прифронтовой регион Ирина Валькова21 мая президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курчатов, где посетил строящуюся Курскую атомную электростанцию-2 (Курская АЭС-2).
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