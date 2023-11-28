Резать, не дожидаясь перитонита?

ЮШ

Юрий Шестаков

Со своими внутренними злопыхателями и саботажниками разберёмся, тогда никакие враги снаружи не будут страшны! И будет можно разговаривать более жёстко, отстаивая свою собственную безопасность и собственные интересы в других частях света. Ещё бы отменить Болонскую систему обучения наших детей, делающую их прозападными и снижающим, достигнутый ещё в СССР, высокий уровень образования, с которого копировали свою систему образования отдельные западно-европейские государства.