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Резать, не дожидаясь перитонита?

Резать, не дожидаясь перитонита?

КВАДРАТУРА  КРУГА Ну, хорошо. Грузию и Армению явно готовят на роль очередного тарана (маленького таранчика) России.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Со своими внутренними злопыхателями и саботажниками  разберёмся, тогда никакие враги снаружи не будут страшны! И будет можно разговаривать более жёстко, отстаивая свою собственную безопасность и собственные интересы в других частях света. Ещё бы отменить Болонскую систему обучения наших детей, делающую их прозападными и снижающим, достигнутый ещё в СССР, высокий уровень образования, с которого копировали свою систему образования отдельные западно-европейские государства.
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12 час.
Александр Батт
Надо собирать все отпавшие земли.  Иначе будем воевать вечно.
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12 час.
генрих кан
В то время, в которое мы живем, пора научиться &quot;резать, не дожидаясь перитонита и сажать, не дожидаясь весны.
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2 час.

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