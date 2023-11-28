КВАДРАТУРА КРУГА Ну, хорошо. Грузию и Армению явно готовят на роль очередного тарана (маленького таранчика) России.
Резать, не дожидаясь перитонита?
Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Со своими внутренними злопыхателями и саботажниками разберёмся, тогда никакие враги снаружи не будут страшны! И будет можно разговаривать более жёстко, отстаивая свою собственную безопасность и собственные интересы в других частях света. Ещё бы отменить Болонскую систему обучения наших детей, делающую их прозападными и снижающим, достигнутый ещё в СССР, высокий уровень образования, с которого копировали свою систему образования отдельные западно-европейские государства.
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12 час.
Александр Батт
Надо собирать все отпавшие земли. Иначе будем воевать вечно.
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12 час.
генрих кан
В то время, в которое мы живем, пора научиться "резать, не дожидаясь перитонита и сажать, не дожидаясь весны.
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2 час.
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