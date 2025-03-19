США приготовили "морковку" для России: Что стоит за слухами о признании Крыма

Политолог Синельников-Оришак назвал "морковкой" слухи о признании Крыма. "То, что США рассматривают возможность признания Крыма, вовсе не означает, что Вашингтон уже принял решение объявить полуостров российской территорией", - объяснил он.
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