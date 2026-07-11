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Кадры «фабирования» ВСУ в зоне СВО

Кадры «фабирования» ВСУ в зоне СВО

Военно-космические силы Российской Федерации нанесли удары с применением авиабомб типа ФАБ-500 по инфраструктурному объекту, расположенному на логистическом маршруте Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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