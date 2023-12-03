Генри Киссинджер: пророк мировой политики, чьи предсказания начали сбываться Наталья МарковаМировой политик и геополитический стратег Генри Киссинджер ушел из жизни, оставив после себя не только богатый опыт, но и предсказания, которые продолжают сбываться.
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