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Доллар снова падает: курс опустился ниже 79 рублей впервые с мая

Доллар снова падает: курс опустился ниже 79 рублей впервые с мая

Курс доллара на внебиржевом рынке России опустился ниже 79 рублей впервые с мая. На фоне приостановки торгов летом прошлого года курсы юаня и его отношение к рублю служат основным ориентиром для расчетов в Московской бирже.

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