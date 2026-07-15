20 лет брака, измена и 30 лет молчания: что дочь Алика не могла простить первой жене Смехова

Алла Смехова долго не могла забыть тяжелый вопрос своей младшей дочери Алики. Повзрослевшая наследница прямо спросила мать, почему та, имея двоих детей и двадцать лет совместной жизни за плечами, так и не смогла сохранить семью с Вениамином Смеховым.