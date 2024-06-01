Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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igor kim
Пока все планы Вашингтона выполняются.
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9 час.
Вик Норд
Нам то что...,их предупредили,было...,было,значит будем бить,по центрам принятия решения,это Вам не 37 -ой год,когда Чкалов трое суток(почти)летел в Америку,сейчас за этой лужей атлантической не спрячешься.Если у дебилов ва-банк,то у России решимости точно хватит.
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9 час.

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