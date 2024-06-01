История с намерением Запада то ли снять запрет на использование поставляемых им вооружений по территории России в границах января 2104 года, то ли его сохранить приобрела незаслуженно громкое звучание в российском информационном пространстве.
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