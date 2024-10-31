Про урожай в России или Не стоит за нас переживать

Где-то около двух месяцев назад то ли Блумберг, то ли ему подобный западный рупор начал сильно переживать за российское сельское хозяйство, предрекая значительно меньший урожай, чем в прошлом году из-за плохих погодных условий.
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