Театр абсурда
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Театр абсурда

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Про урожай в России или Не стоит за нас переживать

Про урожай в России или Не стоит за нас переживать

Где-то около двух месяцев назад то ли Блумберг, то ли ему подобный западный рупор начал сильно переживать за российское сельское хозяйство, предрекая значительно меньший урожай, чем в прошлом году из-за плохих погодных условий.

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Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Все есть и мясо , и зерно и молоко, только цены растут быстрее урожая.
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10 час.
sss
им - по нормальным , своему народу - по заоблачным. Таково &quot;наше&quot; кредо
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8 час.

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