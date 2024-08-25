Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Аэропорт Бен-Гурион закрыт из-за рейда ВС Израиля на юге Ливана

Аэропорт Бен-Гурион закрыт из-за рейда ВС Израиля на юге Ливана

Утренние рейсы из международного аэропорта Тель-Авива Бен-Гурион отменены из-за «ситуации с безопасностью».

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