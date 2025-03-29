В Финляндии заявили о неспособности Трампа препятствовать России в достижении мира

Глава США Дональд Трамп не имеет больше ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и угрожать Ирану с Китаем, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
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