Названа дата боя Тайсона и блогера Пола

Поединок пройдет в городе Арлингтон (штат Техас, США).фото: mostvaluablepromotions.com--> Боксёрский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом состоится 15 ноября, сообщают организаторы мероприятия Most Valuable Promotions.
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