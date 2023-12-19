Возвращение Меркель? Экс-канцлер может стать неформальным посредником по Украине

Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в беседе с американским изданием Hill заявил, что Соединённым Штатам Америки нужно использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией.
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