Хуснуллин: “Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам”

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено по всем полосам. Об этом сообщили РБК. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто на 39 дней раньше запланированного срока”.
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