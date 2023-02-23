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Хуснуллин: “Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам”

Хуснуллин: “Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам”

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено по всем полосам. Об этом сообщили РБК. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто на 39 дней раньше запланированного срока”.

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