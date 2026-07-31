Пианист Риад Маммадов — о концерте в усадьбе Прове-Калиш

До 13 августа в исторических интерьерах усадьбы Прове-Калиш проходит фестиваль фортепианной музыки. В основе фестиваля — идея проследить историю романтического рояля через переломные точки, изменившие представление о его возможностях, после которых менялись музыкальный язык, исполнительская традиция и само понимание роли фортепиано.