Почему Трамп требует выборы, если легитимного механизма смены президента в Украине не существует? Кто на самом деле может занять пост президента Украины после Зеленского, и почему это не Буданов? Почему переговоры о мире бессмысленны без вступления Украины в БРИКС и ОДКБ? И что страшнее для Европы: единое пространство от Киева до Минска или затяжной конфликт? Читать далее: https://govorit.