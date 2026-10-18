Почему Трамп требует выборы, если легитимного механизма смены президента в Украине не существует? Кто на самом деле может занять пост президента Украины после Зеленского, и почему это не Буданов? Почему переговоры о мире бессмысленны без вступления Украины в БРИКС и ОДКБ? И что страшнее для Европы: единое пространство от Киева до Минска или затяжной конфликт? Читать далее: https://govorit.
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