❗️⚡️Подразделение оборонных инноваций Пентагона (DIU) опубликовало требования к перспективным безэкипажным катерам (БЭК), предназначенным для запуска небольших ударных дронов.
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❗️⚡️Подразделение оборонных инноваций Пентагона (DIU) опубликовало требования к перспективным безэкипажным катерам (БЭК), предназначенным для запуска небольших ударных дронов.