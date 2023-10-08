Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение станции РЭБ в Северске и 3 пунктам управления БПЛА ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атакуют позиции противника на ряде направлений. В частности, самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации были нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ на оккупированной украинскими формированиями части … .