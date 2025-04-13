Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему генерала Попова в штрафбат не пускают?

Почему генерала Попова в штрафбат не пускают?

Мнения относительно виновности бывшего командарма сильно разделились Дмитрий Родионов На фото: бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Игнатов Павел Губарев 2-й Западный окружной военный суд признал законным изменение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, который в настоящее время содержится в СИЗО в Тамбовской области.

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