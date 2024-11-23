Plex переделывает свое приложение, чтобы оно больше походило на стриминговый сервис

Производитель потокового сервиса и программного обеспечения для мультимедиа Plex в пятницу представил новый дизайн своего программного обеспечения, в котором больше внимания уделяется открытию, легкому доступу к списку просмотра и другим функциям персонализации - в том числе для любителей домашних медиа, которые по-прежнему используют приложение для организации своих медиабиблиотек.