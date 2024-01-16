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Евгений Герасимов поддержал решение президента участвовать в выборах

Евгений Герасимов поддержал решение президента участвовать в выборах

Народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» высказался в поддержку решения Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2024 году выборах президента.

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