Нам с ними жить?

Ливень

на самом деле важнее всего это то с чем у всех ВЕЛИКИХ русских государей всегда была проблема - с наследником, приемником... который будет продолжать линию взятую Великим Государём и показавшей себя эффективной и выгодной для России. Вот что происходило каждый раз когда великий государь уходил=умирал? приходил приспособленец и превращал все достижения Великого Государя в помойку... каждый раз... вот что главнее всего... ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ!а всё остальное перемелется, перемелется устойчивой преемственной линией... представьте сколько сил а самое главное времени потребовалось нашему Темнейшему чтоб выстроить контролируемую вертикаль, сколько времени потребовалось чтоб разрушить то что было загажено за какие то пару десятков лет... и то, остались ещё гнилые поросли... и это только внутри... а сколько дряни снаружи которая стремиться заразить гнилью проникнув извне...