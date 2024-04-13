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СССР-Россия

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Нам с ними жить?

Нам с ними жить?

  Сейчас из всех утюгов нам пытаются внушить идею понравиться украинцам. "Нам с ними жить" - внушают нам беглые украинские блогеры и просравшие свою страну политики, и поэтому мы должны заранее позаботиться о том чтобы нас украинцы возлюбили после того как мы их победим.

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Комментарии
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мирас Закироув
А насчет МОРЯ интерсное предложение ,раз они Черное море выкопали, то уж в районе Львова  карьер для купания  запросто сумеют !
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12 час.
мЗ
мирас Закироув
Если отстроим ,то там будут отсроенные наши войска!
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12 час.
Ливень
на самом деле важнее всего это то с чем у всех ВЕЛИКИХ русских государей всегда была проблема - с наследником, приемником... который будет продолжать линию взятую Великим Государём и показавшей себя эффективной и выгодной для России.  Вот что происходило каждый раз когда великий государь уходил=умирал? приходил приспособленец и превращал все достижения Великого Государя в помойку...  каждый раз...  вот что главнее всего... ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ!а всё остальное перемелется, перемелется устойчивой преемственной линией... представьте сколько сил а самое главное времени потребовалось нашему Темнейшему чтоб выстроить контролируемую вертикаль, сколько времени потребовалось чтоб разрушить то что было загажено за какие то пару десятков лет...  и то, остались ещё гнилые поросли... и это только внутри... а сколько дряни снаружи которая стремиться заразить гнилью проникнув извне...
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6 час.

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