Зерном можно торговать только россиянам. Продолжается выдавливание из стратегических отраслей экономики паспортных «двоежёнцев»

После начала СВО российская экономика претерпевает серьёзные структурные изменения. Причины известны: санкции со стороны недружественных стран, связанные с ними изменения транспортных потоков и так далее.
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