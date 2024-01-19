Ветеринар Успенская: растения семейства лилейных опасны для домашних животных

Владельцам домашних животных не стоит держать в квартире растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых, потому что при попадании в организм они могут вызвать сильное отравление.
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