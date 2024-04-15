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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уэйд Болдуин сыграет за «Маккаби» в матче плей-ин Евролиги с «Басконией»

Защитник «Маккаби» мог пропустить встречу из-за проблем с паспортом у его сына, в связи с чем вместе с семьей не мог вылететь из Израиля в Белград, где на нейтральной площадке пройдет встреча.

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