Американист Ярыгин: зеркальными пошлинами Трамп стабилизирует торговый баланс США

Введением пошлин президент США Дональд Трамп хочет скорректировать торговый баланс США. Он действует агрессивно, стремясь заставить другие страны покупать больше американских товаров, объяснил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
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